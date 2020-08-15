Первый отряд кораблей ТОФ отправился в дальнюю морскую зону на учения

Отряд соединений Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) направился на место проведения учений в дальней морской зоне. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

Экипаж кораблей уже отработали алгоритм оборонительных действий, оборону воздушного условного противника без применения оружия, передает "Российская газета". Воскресенский добавил, что комплекс тактических учений пройдет в августе этого года у побережья Камчатки, на Чукотском полуострове и в акватории Охотского моря.

В учениях примут участие несколько кораблей, включая ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Кроме того, будет задействована авиация морского флота и часть береговых войск.