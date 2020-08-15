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 Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана
8:37   15 Августа 2020
Политика

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Совет безопасности ООН не поддержал резолюцию Вашингтона о продлении оружейного эмбарго против Ирана. О поражении Соединенных Штатов заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Исходя из договоренности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), эмбарго на запрет поставок военной техники в Иран продолжит действовать до 18 октября 2020 года, передает РИА Новости.

Инициатива о продлении эмбарго была одобрена только представителями США и Доминиканы, против выступили Китай и Россия. Остальные члены Совета безопасности ООН воздержались.

"Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец", — заявил О'Брайен.

Он также добавил, что разочарован отказом Германии, Франции и Великобритании поддержать США в Совбезе ООН, однако отметил, что не удивлен этому.

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Автор: Илья Романович
#сша #иран #оон #эмбарго

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