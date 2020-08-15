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Определен порядок выплат детских пособий в РФ с сентября
Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

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 Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана

Советник Трампа заявил о поражении США в продлении эмбарго против Ирана
8:15   15 Августа 2020
Политика

Постпред РФ Ульянов заявил об отсутствии оснований продлевать СВПД

Постпред РФ Ульянов заявил об отсутствии оснований продлевать СВПД

Предложенная США резолюция по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана "с треском провалилась". Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Совет безопасности ООН не поддержал предложение США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в отношении Ирана истечет 18 октября 2020 года. Ульянов призвал "не драматизировать" несогласных с этим решением, передает Федеральное агентство новостей.

"Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдет и сейчас", — заявил постпред РФ.

Россия считает сделку с Ираном крупным политико-дипломатическим достижением. Китай также высказался против продления СВПД, остальные члены СБ ООН от ответа воздержались. США поддержала лишь Доминикана.

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Автор: Борис Нестеров
#иран #свпд #михаил ульянов #оружейное эмбарго

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