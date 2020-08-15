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8:01   15 Августа 2020
Общество

ВОЗ объяснила необходимость дальнейшей разработки вакцин от COVID-19 в РФ

ВОЗ объяснила необходимость дальнейшей разработки вакцин от COVID-19 в РФ

Несмотря на то, что первая отечественная вакцина от коронавируса уже прошла регистрацию, разработка других вакцин не прекратится. Сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сергей Глаголев объяснил зачем это нужно.

На данный момент существует несколько платформ разработки вакцины от коронавируса. При этом на одной такой платформе могут разрабатываться сразу несколько версий препарата, передает "Комсомольская правда".

"Не исключено, что для различных возрастных категорий, разных групп риска та или иная прививка будет подходить лучше", — отметил Глаголев.

Он также добавил, что ко всем вакцинам применимы одинаковые и строгие правила. Если на одной из фаз разработки препарата возникают проблемы, то дальше она уже не продолжается.

"А если, например, на первой фазе исследования что-либо случается с первым пациентом, второму вакцину уже не введут", — заключил представитель ВОЗ.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #воз #вакцина #коронавирус

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