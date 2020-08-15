ВОЗ объяснила необходимость дальнейшей разработки вакцин от COVID-19 в РФ

Несмотря на то, что первая отечественная вакцина от коронавируса уже прошла регистрацию, разработка других вакцин не прекратится. Сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сергей Глаголев объяснил зачем это нужно.

На данный момент существует несколько платформ разработки вакцины от коронавируса. При этом на одной такой платформе могут разрабатываться сразу несколько версий препарата, передает "Комсомольская правда".

"Не исключено, что для различных возрастных категорий, разных групп риска та или иная прививка будет подходить лучше", — отметил Глаголев.

Он также добавил, что ко всем вакцинам применимы одинаковые и строгие правила. Если на одной из фаз разработки препарата возникают проблемы, то дальше она уже не продолжается.