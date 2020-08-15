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7:41   15 Августа 2020
Общество

Определен порядок выплат детских пособий в РФ с сентября

Определен порядок выплат детских пособий в РФ с сентября

Журналисты определили, как изменится порядок выплат и что нужно для их получения. Так, например, жители Подмосковья к началу учебного года получат опережающую выплату детского пособия за август и сентябрь.

Следующие начисление детского пособия будет осуществлено в октябре. В Московской области размер оплаты для детей до 1,5 лет будет составлять 2 296 рублей, от 1,5 до 3-х лет размер выплаты будет 4 376 рублей, от 3-х до 7-и лет — 1 148 рублей и для детей старше 7-и лет — 576 рублей, передает Федеральное агентство новостей.

Также на официальном сайте Правительства РФ сообщается, что в течение всего учебного года родители имеют право на получение компенсации за покупку школьной формы для ребенка.

Недавно сообщалось, что прием заявлений от родителей и опекунов, не успевших воспользоваться своим правом на получение выплаты на детей до 16 лет, заканчивается менее чем через два месяца. Размер данной ежемесячной выплаты на детей возрастом до трех лет составляет пять тысяч рублей, а размер единовременной выплаты на детей возрастом от трех до 16 лет — 10 тысяч рублей.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #пособие #выплата

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