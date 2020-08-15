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7:14   15 Августа 2020
Политика

Трамп на законодательном уровне ограничил работу TikTok в США

Трамп на законодательном уровне ограничил работу TikTok в США

Американские власти на законодательном уровне ограничили деятельность китайского приложения TikTok на территории США. Так, президент Дональд Трамп распорядился запретить сделку компании ByteDance — владелец TikTok — с музыкальным сервисом musical.ly.

Глава Белого дома заявил, что в результате одобрения сделки угроза национальной безопасности государства значительно возросла. Политик убежден, что таким образом корпорация открыла себе доступ к личным данным американских пользователей. По его словам, для подобного заявления у него все основания, которые подкреплены "достоверными данными", передает РИА Новости.

"я полагаю, что ByteDance Ltd. с помощью приобретения компании musical.ly... может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США", — сказано в указе Трампа.

Он предоставил юрисдикции США 90 дней с момента публикации указа для реализации запрета сделки. Также лидер страны потребовал от ByteDance и дочерних компаний передать персональные данные американских пользоваталей.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #TikTok

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