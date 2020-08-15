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6:55   15 Августа 2020
Армия

Конгрессмены США сочли за провокацию испытания С-400 на F-16 в Турции

Конгрессмены США сочли за провокацию испытания С-400 на F-16 в Турции

Американские конгрессмены расценили испытания Турцией зенитной ракетной системы (ЗРС) типа С-400 "Триумф" на истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon как "намеренную провокацию", о чем сообщает издание Defense News.

Речь идет об испытаниях ноября 2019 года. Тогда на территории Турции в совместных учениях принимали участие приобретенный у России С-400 и американский военный самолет. Ссылаясь на свои собственные источники СМИ сообщило, что данный факт привел в ярость конгрессменов США. Они назвали действия Анкары скрытой угрозой для стран, на вооружении которых есть F-16, в частности Соединенным Штатам.

"Это не только было намеренной провокацией, но и произошло на следующий день после того, как Эрдоган побывал в Овальном кабинете", — пишет Defense News.

Автор материала также напомнил, что после покупки Анкарой у Москвы отечественного ЗРК была заблокирована вся работа в рамках договора между Турцией и США о модернизации F-16. принадлежащих турецким ВС, передает ФАН.

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Автор: Илья Романович
#сша #турция #с-400 #f-16

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