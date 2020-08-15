Дробницкий рассказал, чем обернется победа демократов в выборах США для РФ

Победа представителя Демократической партии США Джозефа Байдена на президентских выборах обернется для России угрозой ее суверенитету. Также под прессинг американской стороны попадут другие неугодные Вашингтону страны.

Такое мнение высказал специалист по американской внутренней и внешней политике Дмитрий Дробницкий в разговоре с журналистом Федерального агентства новостей. Он добавил, что выдвижение сторонницы демократической фракции Камалы Харрис на пост вице-президента США может ослабить позиции действующего президента государства Дональда Трампа. По его словам, в случае победы пары "Байден — Харрис" Вашингтон продолжит реализацию излюбленной политики санкций.

"Если Демократическая партия выиграет президентские выборы в Штатах, то слово "суверенитет" будет объявлено преступным. На самостоятельность государств они повесят все проблемы и беды в мире", — отметил эксперт.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября. Главным соперником действующего американского лидера Дональда Трампа является 47-й вице-президент страны Джозеф Байден.