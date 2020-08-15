Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

 Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов

Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов
Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

 Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября

Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября
Дробницкий рассказал, чем обернется победа демократов в выборах США для РФ

Дробницкий рассказал, чем обернется победа демократов в выборах США для РФ

 Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом

Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом
Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

 Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов

Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов
Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

 Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября

Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября
Дробницкий рассказал, чем обернется победа демократов в выборах США для РФ

Дробницкий рассказал, чем обернется победа демократов в выборах США для РФ

 Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом

Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом
5:58   15 Августа 2020
Политика

Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом

Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом

Теледебаты кандидатов в президенты США необходимо начать раньше, чем граждане проголосуют по почте. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Первый раунд дебатов, в которых Трамп должен встретиться с Байденом, назначен на 29 сентября. Однако власти некоторых американских штатов отправят бюллетени для удаленного голосования раньше этой даты. По мнению Трампа, это большая проблема, потому что люди смогут отдать голос, не посмотрев дебаты.

"Нужно провести хотя бы один раунд дебатов до того, как гражданам начнут отправлять бюллетени" — перелает словам Трампа ТАСС.

Трамп ранее выступал с критикой способа голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и длительной обработки результатов. По словам главы США, такой метод голосования может привести к самым нечестным выборам в истории.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#байден #трамп #дебаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...