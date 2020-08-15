Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом

Теледебаты кандидатов в президенты США необходимо начать раньше, чем граждане проголосуют по почте. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Первый раунд дебатов, в которых Трамп должен встретиться с Байденом, назначен на 29 сентября. Однако власти некоторых американских штатов отправят бюллетени для удаленного голосования раньше этой даты. По мнению Трампа, это большая проблема, потому что люди смогут отдать голос, не посмотрев дебаты.

"Нужно провести хотя бы один раунд дебатов до того, как гражданам начнут отправлять бюллетени" — перелает словам Трампа ТАСС.

Трамп ранее выступал с критикой способа голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и длительной обработки результатов. По словам главы США, такой метод голосования может привести к самым нечестным выборам в истории.