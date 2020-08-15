Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

 Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов

Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов
Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

 Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября

Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября
Дробницкий рассказал, чем обернется победа демократов в выборах США для РФ

Дробницкий рассказал, чем обернется победа демократов в выборах США для РФ

 Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом

Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом
Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

 Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов

Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов
Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

 Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября

Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября
Дробницкий рассказал, чем обернется победа демократов в выборах США для РФ

Дробницкий рассказал, чем обернется победа демократов в выборах США для РФ

 Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом

Трамп призвал перенести первый раунд дебатов с Байденом
5:14   15 Августа 2020
Общество

Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

Водитель автобуса высадил священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника. Тот пожаловался на русскую музыку в салоне транспорта.

Священник на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что инцидент произошел 12 августа. Он ехал в автобусе, который двигался из Ивано-Франковска в Долину. По дороге он потребовал от водителя, чтобы тот выключил русскую музыку.

Водитель не стал выполнять требование Винника и высадил его из автобуса. По словам священника, ему пришлось выйти в Калуше и добираться до места назначения своими силами. Он добавил, что не смог сфотографировать номер автобуса, поскольку его телефон был разряжен, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#украина #священник #церковь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...