Украинского священника высадили из автобуса из-за жалобы на "русскую попсу"

Водитель автобуса высадил священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника. Тот пожаловался на русскую музыку в салоне транспорта.

Священник на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что инцидент произошел 12 августа. Он ехал в автобусе, который двигался из Ивано-Франковска в Долину. По дороге он потребовал от водителя, чтобы тот выключил русскую музыку.

Водитель не стал выполнять требование Винника и высадил его из автобуса. По словам священника, ему пришлось выйти в Калуше и добираться до места назначения своими силами. Он добавил, что не смог сфотографировать номер автобуса, поскольку его телефон был разряжен, передает телеканал "360".