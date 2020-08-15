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4:38   15 Августа 2020
Политика

Небензя предостерег от конфронтаций по иранской проблематике в СБ ООН

Небензя предостерег от конфронтаций по иранской проблематике в СБ ООН

Россия призывает членов СБ ООН не допускать усиления конфронтаций по теме Ирана. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Президент РФ Владимир Путин 14 августа предложил провести онлайн-саммит с участием стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также ФРГ и Ирана для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, отметил Небензя. Постпред России призвал партнеров по СБ ООН внимательно изучить предложение российского лидера и не допускать усиления конфронтации по вопросам иранской проблематики.

"Россия готова к конструктивной работе со всеми вовлеченными сторонами", — сказал Небензя.

Дипломат заявил об этом по итогам голосования, на котором была рассмотрена резолюция США о продлении запрета на поставки оружия Ирану. Большинство стран воздержались, РФ и КНР выступили против. По условиям СВПД, оружейное эмбарго истекает 18 октября 2020 года.

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Автор: Борис Нестеров
#иран #оон #небензя

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