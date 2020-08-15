Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов

Доктор и телеведущая Елена Малышева не смогла улететь из Соединенных Штатов из-за отмены прямых рейсов. Об этом она сообщила у себя на странице в социальной сети Instagram.

Сейчас в Нью-Йорке общественные заведения закрыты на фоне распространения коронавируса, заявила Малышева. Однако она смогла найти ресторан с невероятной атмосферой и живой музыкой. Она отметила, что улететь в столицу России из США в условиях пандемии очень сложно, передает ФАН.

"Не могу понять, почему "Аэрофлот" продавал свободно билеты с первого августа на каждый день, а теперь все неожиданно отменил!" — заявила Малышева.

Старший сын телеведущей Юрий проживает в США и работает в кардиологическом центре. Он подарил Малышевой двух внуков — Артура и Игоря. Сейчас в их семье ожидается пополнение, на свет появится дочь. Малышева отметила, что выбрала имя для внучки ее назовут Анна.