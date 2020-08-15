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Джабаров указал на реальное предназначение санкций ЕС против Белоруссии

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3:10   15 Августа 2020
Политика

Джабаров указал на реальное предназначение санкций ЕС против Белоруссии

Джабаров указал на реальное предназначение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз вводит санкции в отношении Белоруссии с целью их дальнейшего ужесточения для дестабилизации ситуации в республике. Такое мнение высказал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор в интервью ТАСС прокомментировал обстановку, сложившуюся на территории страны "братского народа". По его словам, такой выпад со стороны "европейского пространства" был ожидаем. Джабаров уверен, что в случае игнорирования действий ЕС под угрозами рестрикций окажется сам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Их устраивал только один расклад: уход Лукашенко и приход представителей оппозиции... Все это будет продолжаться", — отметил сенатор.

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Белоруссии обнародовала конечные результаты президентских выборов, прошедших 9 августа. В соответствии с итогами голосования победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #джабаров #мнение эксперта

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