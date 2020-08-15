Американцы отказываются от гражданства США из-за политики Трампа

Политика президента США Дональда Трампа и высокие налоговые требования заставляют граждан отказываться от американских паспортов. Такое заявление сделал обозреватель The Guardian Арва Махдави.

Американцы за первое полугодие 2020 года показали рекордное количество отказов от гражданства США — 5800 человек. Нью-йоркская бухгалтерская фирма Bambridge Accountants, которая и провела анализ, отмечает, что этот показатель на 1210% превысил прошлогодние данные, передает RT.

"Я не могу представить себе, чтобы Трампа особо волновало то, что американцы социально дистанцируются от своих паспортов; этот человек, кажется, одержим идеей сделать гражданство настолько непривлекательным, насколько это возможно", — отметил Махдави.

Он добавил, что переизбрание Трампа на второй срок может спровоцировать вторую волну отказов от американского гражданства. Обозреватель также обратил внимание, что наличие паспорта США теперь становится поводом не впускать человека в ряд европейских стран.

Недавно помощник Трампа заявил, что главе государства надо вручить Нобелевскую премию. По словам помощника президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена Трамп "войдет в историю как великий миротворец", передает телеканал "360".