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1:49   15 Августа 2020
Политика

Трамп навестил своего заболевшего брата в нью-йоркском госпитале

Трамп навестил своего заболевшего брата в нью-йоркском госпитале

Президент США Дональд Трамп навестил в госпитале своего младшего брата Роберта. Пресс-служба Белого дома обнародовала кадры, на которых показано, как к больнице в Нью-Йорке подъезжает президентский кортеж, а также, как Трамп входит в здание.

Роберт Трамп был госпитализирован в связи с тяжелым заболеванием, сообщил ABC News. Телекомпания не уточнила, какие проблемы со здоровьем возникли у брата президента США.

Американский лидер в ходе пресс-конференции сообщил, что у него отличные отношения с младшим братом. Трамп подтвердил, что Роберт попал в больницу.

Хозяин Белого дома, комментируя ситуацию, выразил надежду, что все будет в порядке. По словам президента, сейчас его брат переживает сложные времена.

Недавно стало известно, что состояние американского лидера сократилось на 300 миллионов долларов за последний год. Финансовое положение Трампа усугубила пандемия коронавируса, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#нью-йорк #трамп #госпиталь

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