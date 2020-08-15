МИД России поздравил мессенджер Telegram с семилетием

МИД РФ поздравил Telegram с днем рождения. Поздравление с семилетием опубликовано в официальном канале дипведомства.

Внешнеполитическое ведомство России напомнило, что уже несколько лет ведет страницу в Telegram, который является важным каналом для связи и оперативного информирования.

"С Днем Рождения! 14 августа, 7 лет назад, это приложение впервые появилось в App Store, с тех пор мессенджер постоянно развивается", — сообщается в Telegram-канале российского МИД.

В МИД РФ поблагодарили всех, кто следит за обновлениями на странице.

Также стало известно, что Telegram расширил свои возможности и теперь пользователи мессенджера смогут общаться через видеозвонки, передает телеканал "360".