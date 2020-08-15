Сенатор Фикс объяснил противоречивые заявления Киева о водной блокаде Крыма

Отрицание факта водной блокады Крыма министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой связано с тем, что в Киеве крайне болезненно реагируют на успехи России. Об этом заявил первый зампред крымского парламента Ефим Фикс.

Глава МИД Украины заявил, что проблем с водоснабжением в Крыму нет. Руководитель дипведомства Незалежной сообщил об этом в интервью "Украинскому радио":

"Люди, которые проживают в Крыму, имеют доступ к воде", — сказал Кулеба.

Заявление главы украинского МИД прокомментировал первый вице-спикер крымского парламента. Киев делает противоречивые заявления, потому что на Украине болезненно реагируют на успехи России в обеспечении водоснабжения на полуострове, объяснил Фикс.

"Они ставят вопросы о Крыме, а никто не реагирует. Вот и начинают что-то выдумывать", — сообщил крымский сенатор в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что украинская вода не нужна в Крыму. Фикс посоветовал Киеву заняться проблемами внутри своей страны, в частности, в Херсонской области.

"...А мы сами разберемся, что делать", — заключил Фикс.

Крым вошел в состав РФ по результатам голосования на референдуме 2014 года. За воссоединение с Россией в ходе плебисцита проголосовало подавляющее большинство крымчан.

Недавно президента Украины Владимира Зеленского призвали создать международную платформу по Крыму. Соответствующее предложение подготовил МИД страны, передает телеканал "360".