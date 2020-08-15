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0:32   15 Августа 2020
Общество

Число случаев коронавируса по всему миру превысило 21 миллион

Число случаев коронавируса по всему миру превысило 21 миллион

Более 21 млн случаев коронавируса выявлено в мире с начала пандемии. Соответствующую информацию передает американский Университет Джонса Хопкинса, который собирает данные международных организаций, федеральных и местных властей.

Согласно подсчетам организации, общее число случаев коронавируса в мире составляет 21 010 700. Скончались 761 260 пациентов, вылечились 13 047 560 человек. Первое место по числу пациентов с COVID-19 занимают США — 5 280 315 человек. Следом идут Бразилия и Индия с результатом 3 224 876 и 2 461 190 случаев заболевания соответственно.

На территории России выявлено 912 823 случая коронавирусного инфицирования, вылечились 722 964 человека, скончались 15 498. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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