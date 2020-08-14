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23:00   14 Августа 2020
Общество

Дональд Трамп надеется на скорое выздоровление своего младшего брата

Дональд Трамп надеется на скорое выздоровление своего младшего брата

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт был госпитализирован в Нью-Йорке. Американский лидер на пресс-конференции в Белом доме 14 августа сообщил журналистам, что надеется на его выздоровление.

Трамп не уточнил, по какой причине его брат оказался в больнице, однако отметил, что Роберт сейчас переживает "тяжелые времена", передает ТАСС.

"У меня замечательный брат, с которым у меня отличные отношения. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке", — заявил лидер США.

По данным телеканала Fox News, американский президент в скором времени собирается навестить брата в больнице.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #больница

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