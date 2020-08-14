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22:27   14 Августа 2020
Общество

Британское издание Bellingcat попыталось подкупить журналистов ФАН

Британское издание Bellingcat попыталось подкупить журналистов ФАН

Бывшая сотрудница Федерального агентства новостей получила предложение от британского издания Bellingcat рассказать о "вмешательстве" РФ в выборы. Сначала аноним пытался завербовать журналистку, а потом начал угрожать ей.

Анонимное сообщение пришло на WhatsApp бывшей сотруднице ФАН в четверг, 13 августа. Отмечается, что в описании контакта было указано, что номер принадлежит Bellingcat, передает Федеральное агентство новостей.

"Мы знаем что вы являетесь сотрудником ФАН. Мы просим вас прокомментировать вмешательство в выборы", — говорится в анонимном сообщении.

Журналистка отказалась общаться с человеком, который отправил сообщение. Однако анонима это не остановило и он предложил дать комментарий в обмен за денежное вознаграждение.

Сотрудник британского издания попытался узнать о вмешательстве в выборы. О каком именно голосовании шла речь, сотрудница ФАН так и не узнала. Вероятно, журналист попытался найти "доказательства" о "вмешательстве" РФ в президентские выборы США. Запад на протяжении нескольких лет безрезультатно пробует доказать попытку России повлиять на внутренние дела Соединенных Штатов.

Бывшая сотрудница ФАН оказалась от денег и не испугалась угроз. Она осталась непреклонной и завершила неприятный разговор.

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Автор: Василий Пименов
#выборы #bellingcat #комментарий #фан #WatsApp

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