Бывшая сотрудница Федерального агентства новостей получила предложение от британского издания Bellingcat рассказать о "вмешательстве" РФ в выборы. Сначала аноним пытался завербовать журналистку, а потом начал угрожать ей.

Анонимное сообщение пришло на WhatsApp бывшей сотруднице ФАН в четверг, 13 августа. Отмечается, что в описании контакта было указано, что номер принадлежит Bellingcat, передает Федеральное агентство новостей.

"Мы знаем что вы являетесь сотрудником ФАН. Мы просим вас прокомментировать вмешательство в выборы", — говорится в анонимном сообщении.

Журналистка отказалась общаться с человеком, который отправил сообщение. Однако анонима это не остановило и он предложил дать комментарий в обмен за денежное вознаграждение.

Сотрудник британского издания попытался узнать о вмешательстве в выборы. О каком именно голосовании шла речь, сотрудница ФАН так и не узнала. Вероятно, журналист попытался найти "доказательства" о "вмешательстве" РФ в президентские выборы США. Запад на протяжении нескольких лет безрезультатно пробует доказать попытку России повлиять на внутренние дела Соединенных Штатов.

Бывшая сотрудница ФАН оказалась от денег и не испугалась угроз. Она осталась непреклонной и завершила неприятный разговор.