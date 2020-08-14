США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

Штаты направят на венские переговоры с Россией одну из самых "высокопоставленных" делегаций в истории, передал американский чиновник Маршалл Биллингсли.

США хочет показать, насколько серьезно они относятся к переговорам и отправляет самых высокопоставленных лиц в Вену, сообщил в своем Twitter Биллингсли. Американский представитель также выразил надежду, что Россия оценит серьезность переговоров и поступит аналогичным образом.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прошлые обсуждения стратегической стабильности не сблизили Россию и США. Переговоры Рябкова и Биллингсли пройдут в Вене 16-18 августа, сообщает RT.