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21:34   14 Августа 2020
Политика

США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

Штаты направят на венские переговоры с Россией одну из самых "высокопоставленных" делегаций в истории, передал американский чиновник Маршалл Биллингсли.

США хочет показать, насколько серьезно они относятся к переговорам и отправляет самых высокопоставленных лиц в Вену, сообщил в своем Twitter Биллингсли. Американский представитель также выразил надежду, что Россия оценит серьезность переговоров и поступит аналогичным образом.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прошлые обсуждения стратегической стабильности не сблизили Россию и США. Переговоры Рябкова и Биллингсли пройдут в Вене 16-18 августа, сообщает RT.

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Автор: Кристина Мокроусова
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