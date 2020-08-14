Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко планирует организовать госпереворот в стране 24 августа — в День независимости Украины. Об этом рассказал депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам парламентария, Порошенко выделил средства для организации акций протестов на Украине. Беспорядки должны организовать контролируемые им националисты. Также известно, что несколько миллионов долларов было выделено бывшему лидеру организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Дмитрию Ярошу.

Илья Кива добавил, что соратники Порошенко постараются взять под свой контроль административные здания столицы Украины, включая офис президента, чтобы потребовать досрочных выборов. Об этом сообщил ФАН.