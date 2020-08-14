Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

 Тест «Сыграем в российскую политику»

Тест «Сыграем в российскую политику»
Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

 Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября

Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября
США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

 Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины

Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины
Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

 Тест «Сыграем в российскую политику»

Тест «Сыграем в российскую политику»
Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

 Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября

Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября
США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

 Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины

Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины
21:31   14 Августа 2020
Политика

Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины

Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко планирует организовать госпереворот в стране 24 августа — в День независимости Украины. Об этом рассказал депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам парламентария, Порошенко выделил средства для организации акций протестов на Украине. Беспорядки должны организовать контролируемые им националисты. Также известно, что несколько миллионов долларов было выделено бывшему лидеру организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Дмитрию Ярошу.

Илья Кива добавил, что соратники Порошенко постараются взять под свой контроль административные здания столицы Украины, включая офис президента, чтобы потребовать досрочных выборов. Об этом сообщил ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#порошенко #украина #киев #майдан #госпереворот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...