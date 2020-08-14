Германия рассмотрит предложение Путина об онлайн-саммите по СВПД

Власти Германии рассмотрят предложение президента РФ Владимира Путина по онлайн-саммиту. Встреча "пятерки" будет посвящена реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил собрать в ближайшее время саммит "пятерки" стран для обсуждения проблем реализации СВПД в онлайн режиме. Его участниками станут постоянные члены Совбеза ООН, Германия и Иран.

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что не знаком с предложением Путина.