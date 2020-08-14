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21:15   14 Августа 2020
Политика

Германия рассмотрит предложение Путина об онлайн-саммите по СВПД

Германия рассмотрит предложение Путина об онлайн-саммите по СВПД

Власти Германии рассмотрят предложение президента РФ Владимира Путина по онлайн-саммиту. Встреча "пятерки" будет посвящена реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил собрать в ближайшее время саммит "пятерки" стран для обсуждения проблем реализации СВПД в онлайн режиме. Его участниками станут постоянные члены Совбеза ООН, Германия и Иран.

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что не знаком с предложением Путина.

"Мне об этом пока не говорили. Я что-то об этом слышал, но мне об этом еще не говорили", — заявил он на встрече с журналистами в Белом доме.

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Автор: Яна Либерман
#путин #трамп #саммит

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