Германия рассмотрит предложение Путина об онлайн-саммите по СВПД
Власти Германии рассмотрят предложение президента РФ Владимира Путина по онлайн-саммиту. Встреча "пятерки" будет посвящена реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил собрать в ближайшее время саммит "пятерки" стран для обсуждения проблем реализации СВПД в онлайн режиме. Его участниками станут постоянные члены Совбеза ООН, Германия и Иран.
Американский лидер Дональд Трамп отметил, что не знаком с предложением Путина.
"Мне об этом пока не говорили. Я что-то об этом слышал, но мне об этом еще не говорили", — заявил он на встрече с журналистами в Белом доме.