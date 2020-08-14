Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

Лишение хулиганов водительских прав является преждевременной инициативой, считает депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Москвичев.

Следует разумно подходить к каждому вопросу. Инициатива лишать граждан водительских прав является преждевременной. Хулиганов следует наказывать за проступки другим образом, заявил Москвичев в комментарии телеканалу "360". На повестке дня у российских законодателей должны быть другие проекты.

"Мы в первую очередь должны решать другие вопросы. В первую очередь это пьянки за рулем", — отметил депутат.

Мнение об инициативе лишать хулиганов водительских прав ранее оценил и автоэксперт. Специалист не увидел разницы между нарушениями правил дорожного движения и мелким хулиганством. На рассмотрение парламента проект предложила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.