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21:03   14 Августа 2020
Общество

Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

Лишение хулиганов водительских прав является преждевременной инициативой, считает депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Москвичев.

Следует разумно подходить к каждому вопросу. Инициатива лишать граждан водительских прав является преждевременной. Хулиганов следует наказывать за проступки другим образом, заявил Москвичев в комментарии телеканалу "360". На повестке дня у российских законодателей должны быть другие проекты.

"Мы в первую очередь должны решать другие вопросы. В первую очередь это пьянки за рулем", — отметил депутат.

Мнение об инициативе лишать хулиганов водительских прав ранее оценил и автоэксперт. Специалист не увидел разницы между нарушениями правил дорожного движения и мелким хулиганством. На рассмотрение парламента проект предложила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

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Автор: Ирина Большунова
#госдума #водительские права #хулиганы

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