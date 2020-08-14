Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

 Тест «Сыграем в российскую политику»

Тест «Сыграем в российскую политику»
Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

 Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября

Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября
США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

 Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины

Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины
Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

Член ГД оценил идею лишать хулиганов водительских прав

 Тест «Сыграем в российскую политику»

Тест «Сыграем в российскую политику»
Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

 Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября

Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября
США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

США отправят на переговоры с РФ делегацию наиболее "высокого уровня"

 Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины

Порошенко готовит госпереворот к Дню независимости Украины
21:01   14 Августа 2020
Происшествия

Принц Чарльз побывал на месте крушения поезда в Шотландии

Принц Чарльз побывал на месте крушения поезда в Шотландии

Британскому принцу Чарльзу показали место аварии шотландского поезда. Авария произошла два дня назад близ города Стонхейвен. Погибли три человека.

Член британской королевской семьи, наследный принц Чарльз побывал на месте крушения поезда в Шотландии. Видео с места события приводит издание Sky News. Принц побеседовал с некоторыми участниками спасательной операции.

Сход поезда с рельсов произошел 12 августа неподалеку от города Стонхейвен. Погибли три человека, среди которых и машинист. Еще шестерых с травмами доставили в больницу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#великобритания #крушение #поезд #принц #чарльз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...