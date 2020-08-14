Британскому принцу Чарльзу показали место аварии шотландского поезда. Авария произошла два дня назад близ города Стонхейвен. Погибли три человека.

Член британской королевской семьи, наследный принц Чарльз побывал на месте крушения поезда в Шотландии. Видео с места события приводит издание Sky News. Принц побеседовал с некоторыми участниками спасательной операции.

Сход поезда с рельсов произошел 12 августа неподалеку от города Стонхейвен. Погибли три человека, среди которых и машинист. Еще шестерых с травмами доставили в больницу.