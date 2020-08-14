Трамп верит в эффективность российской вакцины от COVID-19

Первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" должна работать. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Он выразил надежду, что российский препарат будет действенным, передает ТАСС. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

"Мы не много знаем об этом. Надеемся, что это сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс", — заявил Трамп.

Американский лидер также отметил, что США "очень продвинулись" в создании своей вакцины от COVID-19. Россия уже получила заявки от 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V".