Ищенко рассказал, чем закончится для Украины развязывание войны в Донбассе

Украинские силовики размещают технику в жилых районах городов Донбасса, игнорируя все перемирия на протяжении шести лет. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что ВСУ размещают вооружение и бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, за прошлую неделю выявлена бронетехника в районе Новозвановки, Новотошковского, Орехово, а также гаубицы 2С1 «Гвоздика» на окраине Лоскутовки.

«Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ в жилых районах и на объектах гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, подконтрольных Украине»,— заявил он.

По словам Ищенко, Киев никогда не выполнял никаких мер и соглашений.

«Единственное, вроде бы отводили тяжелую технику, это было еще в 2014 году – ее отвели, а потом опять подвели. И с тех пор Киев никаких мер не выполняет и выполнять не будет. И откровенно говорит, что они не собираются выполнять Минские соглашения. Они хотят, чтобы Минские соглашения переписали так, как это нравится Украине», – сказал эксперт.

Киев не хочет урегулировать ситуацию мирным путем, убежден политолог. Единственный способ принуждения к миру – это военные действия.

«Но для этого необходимо, чтобы ООН приняла соответствующую резолюцию, но она ее не примет, потому что она будет заблокирована США на уровне Совбеза. Рано или поздно там начнется война, и Украина, потерпев очередное поражение, вынуждена будет отступить подальше от городов Донбасса. Но это произойдет не завтра и не через месяц», – считает Ростислав

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».