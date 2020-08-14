Россиянам разъяснили порядок выплат детских пособий перед 1 сентября

Некоторые российские семьи смогут получить пособия для подготовки детей к новому учебному году. СМИ рассказали, кому перечислят средства перед 1 сентября.

Родители из Московской области получат так называемые опережающие выплаты. Это значит, что гражданам начислят пособия сразу за два месяца: август и сентябрь. Следующие выплаты стоит ожидать только в октябре.

Размер пособия устанавливается для каждого региона отдельно. Так, жителям Подмосковья перечислят на детей до полутора лет 2296 рублей, от полутора до трех лет — 4376 рублей, от трех до семи лет — 1148 рублей, от семи и старше — 576 рублей, сообщает LIFE.

Журналисты также выяснили, что не все родители знают о праве на компенсационные выплаты. Так, многодетные семьи могут получить компенсацию за приобретение школьной формы для каждого ребенка один раз за учебный год.