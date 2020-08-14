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20:40   14 Августа 2020
Политика

Турецкий депутат: Эрдоган добивается целей при помощи террористов

Турецкий депутат: Эрдоган добивается целей при помощи террористов

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре замечен в связях с радикалами запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявила пресс-секретарь Демократической партии народов (HDP) Эбру Гюнай.

Представительница формирования уверена, что турецкое государство добивается своих целей в Ливии при помощи террористов. Она полагает, что именно лидер страны Эрдоган втянул Турцию в конфликты за границей. Соответствующую информацию предоставило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Для реализации своих амбиций на Ближнем Востоке и в Северной Африке Анкара волей Эрдогана наладила сотрудничество с различными крупными бандформированиями боевиков, в числе которых имеется ИГ. При этом политика турецкого президента не приносит ближневосточным народам ничего, кроме крови и слез, считает Гюнай

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Автор: Ирина Большунова
#иг #турция #эрдоган

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