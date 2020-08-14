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20:18   14 Августа 2020
Общество

Медэксперты выясняют причину смерти туриста в турецкой Анталье

Медэксперты выясняют причину смерти туриста в турецкой Анталье

Представители турецкой судебно-медицинской экспертизы пытаются выяснить причину внезапной смерти туриста из Сербии, скончавшегося в день приезда в гостиницу.

Информация об инциденте появилась 14 августа. Сообщается, что погибший заселялся вместе с родственниками в отель, расположенный в турецкой провинции Анталья. Однако вскоре мужчина почувствовал себя нехорошо и стал жаловаться на одышку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Семья мужчины вызвала в гостиницу бригаду скорой помощи. Вскоре путешественник скончался. По предварительной версии, смерть наступила от сердечного приступа. Пока эксперты не подтвердили подобный диагноз. Также они планируют провести тест на наличие в организме погибшего штамма коронавирусной инфекции. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшей трагедии. На их основе будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #смерть #турист

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