Медэксперты выясняют причину смерти туриста в турецкой Анталье

Представители турецкой судебно-медицинской экспертизы пытаются выяснить причину внезапной смерти туриста из Сербии, скончавшегося в день приезда в гостиницу.

Информация об инциденте появилась 14 августа. Сообщается, что погибший заселялся вместе с родственниками в отель, расположенный в турецкой провинции Анталья. Однако вскоре мужчина почувствовал себя нехорошо и стал жаловаться на одышку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Семья мужчины вызвала в гостиницу бригаду скорой помощи. Вскоре путешественник скончался. По предварительной версии, смерть наступила от сердечного приступа. Пока эксперты не подтвердили подобный диагноз. Также они планируют провести тест на наличие в организме погибшего штамма коронавирусной инфекции. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшей трагедии. На их основе будет принято решение о возбуждении уголовного дела.