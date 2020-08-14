Более 120 правоохранителей пострадали на протестах в Белоруссии

МВД Белоруссии заявило, что во время протестов, вызванных недовольством результатами президентских выборов, пострадал 121 сотрудник милиции. Об этом стало известно в пятницу, 14 августа.

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии огласила результаты президентских выборов. Согласно официальным данным, более 80% белорусов проголосовали за действующего главу государства Александра Лукашенко. Главная соперница Лукашенко кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала чуть больше 10%. Жителей страны не устроили итоги голосования. Сейчас в Белоруссии проходят массовые митинги с требованием провести новые выборы.