Сивков объяснил актуальную опасность американской «геофизической» системы HAARP

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program / Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием), которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.

Как пишет издание «Военно-промышленный курьер», изначально HAARP был создан как комплекс противоракетной обороны (ПРО). Его принцип заключался в мощном СВЧ-излучении, которое способно вывести из строя самолет или боеголовку, находящиеся в зоне высокого напряжения электромагнитного поля.

В ионосфере возникают так называемые «ионные облака», где появляются участки с плазмой. По словам специалиста, в ходе испытаний было выявлено, что излучатель способен влиять на геофизику планет и на погоду над небольшими регионами. Сивков пояснил, что такое возможно из-за связи между ионосферой и тропосферой.

HAARP — серьезная проблема, считает ученый. Сейчас невозможно предсказать, каким образом и на какой регион комплекс способен повлиять в случае применения. Однако с появлением методов прогнозирования HAARP превратится в мощное геофизическое и климатическое оружие.