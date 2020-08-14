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20:33   14 Августа 2020
Весь мир

Сивков объяснил актуальную опасность американской «геофизической» системы HAARP

Сивков объяснил актуальную опасность американской «геофизической» системы HAARP

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program / Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием), которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.

Как пишет издание «Военно-промышленный курьер», изначально HAARP был создан как комплекс противоракетной обороны (ПРО). Его принцип заключался в мощном СВЧ-излучении, которое способно вывести из строя самолет или боеголовку, находящиеся в зоне высокого напряжения электромагнитного поля.

В ионосфере возникают так называемые «ионные облака», где появляются участки с плазмой. По словам специалиста, в ходе испытаний было выявлено, что излучатель способен влиять на геофизику планет и на погоду над небольшими регионами. Сивков пояснил, что такое возможно из-за связи между ионосферой и тропосферой.

HAARP — серьезная проблема, считает ученый. Сейчас невозможно предсказать, каким образом и на какой регион комплекс способен повлиять в случае применения. Однако с появлением методов прогнозирования HAARP превратится в мощное геофизическое и климатическое оружие.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сивков #геофизики

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