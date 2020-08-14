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 ВЦИОМ: президенту РФ доверяют большинство граждан страны

ВЦИОМ: президенту РФ доверяют большинство граждан страны
19:33   14 Августа 2020
Политика

ВЦИОМ: президенту РФ доверяют большинство граждан страны

ВЦИОМ: президенту РФ доверяют большинство граждан страны

Значительная часть россиян одобряют работу главы и правительства страны. Это следует из представленных Всероссийским центром изучения общественного мнения результатов исследования рейтингов доверия и оценки политиков.

Работу президента России одобряют 60,3% граждан страны. Деятельность главы российского правительства поддерживают 40,8% населения, а самого кабинета министров — 35,5%.

Исследование, проведенное с 3 по 9 августа, также показало, что рейтинг доверия российского лидера Владимира Путина находится на уровне 65,1%. Еще 52,2% доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удостоился 29,9%, глава КПРФ Геннадий Зюганов — 25,7%. Поддержку председателю "Справедливой России" Сергею Миронову выразили 23,7% россиян.

Электоральный рейтинг фракций распределился следующим образом: ЕР поддерживают 31,9% граждан, Коммунистическую партию РФ — 13%, ЛДПР — 11,4%, "Справедливую Россию" — не более 6%.

В телефонном интервью ВЦИОМ участвовали 1600 россиян не моложе 18 лет, проживающих в более чем 80 регионах. Погрешность не превышает 1%.

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Автор: Борис Нестеров
#рейтинг #вциом #политики #исследование

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