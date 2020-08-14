Генерал ФСБ отреагировал на планы Пентагона по изучению НЛО

Генерал ФСБ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов в беседе с журналистами прокомментировал намерения США по изучению неопознанных летающих объектов.

В беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело" спикер не удивился планам американских военных по созданию рабочей группы для исследования НЛО, фиксируемых американскими военными самолетами. Ранее телеканал CNN публиковал материалы о непонятных объектах в небе. По мнению генерала, людям свойственно воспринимать мир по-своему, не учитывая множества нюансов. Полностью отказываться от идеи существования внеземных цивилизаций не стоит, уверен правоохранитель.

Михайлов не видит ничего двусмысленного в намерениях Соединенных Штатов. Новости об НЛО неоднократно поднимались на обсуждение среди американских военных.