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19:28   14 Августа 2020
Армия

Генерал ФСБ отреагировал на планы Пентагона по изучению НЛО

Генерал ФСБ отреагировал на планы Пентагона по изучению НЛО

Генерал ФСБ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов в беседе с журналистами прокомментировал намерения США по изучению неопознанных летающих объектов.

В беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело" спикер не удивился планам американских военных по созданию рабочей группы для исследования НЛО, фиксируемых американскими военными самолетами. Ранее телеканал CNN публиковал материалы о непонятных объектах в небе. По мнению генерала, людям свойственно воспринимать мир по-своему, не учитывая множества нюансов. Полностью отказываться от идеи существования внеземных цивилизаций не стоит, уверен правоохранитель.

Михайлов не видит ничего двусмысленного в намерениях Соединенных Штатов. Новости об НЛО неоднократно поднимались на обсуждение среди американских военных.

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Автор: Руслан Неглинный
#нло #пентагон #генерал фсб

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