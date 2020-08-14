Макрон станет участником онлайн-саммита по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон станет одним из участников предстоящего онлайн-саммита по Ирану.

Пресс-служба Елисейского дворца 14 августа сообщила о том, что французский лидер Макрон примет участие в онлайн-саммите по Ирану, куда его пригласил российский коллега Владимир Путин. Информация о предложении главы РФ провести мероприятие появилась ранее на официальном сайте главы государства.

Планируется, что в онлайн-саммите примут участие лидеры стран — членов Совета Безопасности ООН, а также Ирана и Германии. В центре внимания будет иранский вопрос и как избежать обострения ситуации.