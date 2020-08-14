Понаехали: президент Белоруссии выявил провокаторов митингов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о протестах в стране. По словам политика, белорусы стали "пушечным мясом" в агрессии заграничных провокаторов.

Глава государства уверен, что протесты подогреваются заинтересованными лицами из Украины, Голландии, Польши, а также из оппозиционных российских движений. В частности, он назвал провокаторами общественного недовольства членов "Открытой России" и сторонников Алексея Навального. Зачинщиками протестных настроений стали люди из-за границы, заключил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии стартовали сразу после оглашения результатов выборов президента Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей.