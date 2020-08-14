Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Понаехали: президент Белоруссии выявил провокаторов митингов

Понаехали: президент Белоруссии выявил провокаторов митингов

 Четырехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в Турции

Четырехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в Турции
Bloomberg: личный капитал Трампа за год упал на 300 млн долларов

Bloomberg: личный капитал Трампа за год упал на 300 млн долларов

 Китай "обманул" аналитиков финансовой стратегией по "Силе Сибири"

Китай "обманул" аналитиков финансовой стратегией по "Силе Сибири"
Задержанные перед белорусскими выборами россияне вернулись домой

Задержанные перед белорусскими выборами россияне вернулись домой

 ВЦИОМ: президенту РФ доверяют большинство граждан страны

ВЦИОМ: президенту РФ доверяют большинство граждан страны
Понаехали: президент Белоруссии выявил провокаторов митингов

Понаехали: президент Белоруссии выявил провокаторов митингов

 Четырехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в Турции

Четырехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в Турции
Bloomberg: личный капитал Трампа за год упал на 300 млн долларов

Bloomberg: личный капитал Трампа за год упал на 300 млн долларов

 Китай "обманул" аналитиков финансовой стратегией по "Силе Сибири"

Китай "обманул" аналитиков финансовой стратегией по "Силе Сибири"
Задержанные перед белорусскими выборами россияне вернулись домой

Задержанные перед белорусскими выборами россияне вернулись домой

 ВЦИОМ: президенту РФ доверяют большинство граждан страны

ВЦИОМ: президенту РФ доверяют большинство граждан страны
19:27   14 Августа 2020
Политика

Лукашенко провел совещание с Совбезом Белоруссии

Лукашенко провел совещание с Совбезом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности республики. Об этом сообщило информационное агентство "БелТА".

Власти Белоруссии абсолютно четко видят текущую ситуацию в стране и внимательно наблюдают за "действующими лицами" акций протеста, заявил Лукашенко. По его мнению, митинги в республике организованы из-за рубежа.

"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать", — сказал он.

Незаконные митинги начались в Белоруссии после президентских выборов. Работники крупнейших заводов и фабрик устроили забастовку, пишет Lenta.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #лукашенко #протесты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...