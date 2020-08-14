Лукашенко провел совещание с Совбезом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности республики. Об этом сообщило информационное агентство "БелТА".

Власти Белоруссии абсолютно четко видят текущую ситуацию в стране и внимательно наблюдают за "действующими лицами" акций протеста, заявил Лукашенко. По его мнению, митинги в республике организованы из-за рубежа.

"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать", — сказал он.

Незаконные митинги начались в Белоруссии после президентских выборов. Работники крупнейших заводов и фабрик устроили забастовку, пишет Lenta.ru.