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19:06   14 Августа 2020
Экономика

Bloomberg: личный капитал Трампа за год упал на 300 млн долларов

Bloomberg: личный капитал Трампа за год упал на 300 млн долларов

Состояние президента США Дональда Трампа за последний год сократилось на 10%, или на 300 млн долларов. Это самый серьезный спад за время его пребывания в Белом доме, утверждает Bloomberg.

На момент избрания личный капитал Трампа оценивался в 3 млрд, однако в преддверии новых выборов он снизился до 2,7 млрд за вычетом долгов. Большим ударом стало снижение стоимости здания на Уолл-стрит, "Башни Трампа" на Пятой авеню и другой недвижимости, принадлежащей американскому лидеру совместно с Vornado Realty Trust.

Усугубила ситуацию пандемия коронавируса. Экономические показатели активов Трампа еще могут ухудшиться, учитывая неопределенные перспективы для всей экономики США

Впрочем, бизнес по продаже прав на использование бренда Trump за прошлый год принес президенту несколько десятков миллионов долларов, а его отели и гольф-клубы до сих пор пользуются большой популярностью, пишет Bloomberg.

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Автор: Руслан Неглинный
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