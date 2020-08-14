Китай "обманул" аналитиков финансовой стратегией по "Силе Сибири"

Заявления о снижении выгоды Китая от поставок российского газа не отражают реального положения дел, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

За первые полгода 2020-го Китай нарастил добычу собственного газа на 9,9%, до 94,96 млрд кубометров, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные статистики Государственного комитета по делам развития и реформ. Некоторые аналитики заявили, что Пекин больше не устраивает российский газ, что приведет к простою "Силы Сибири".

КНР и Россия работают в рамках тридцатилетнего контракта, который включает в себя пункт "бери или плати", что означает: Пекин в любом случае обязан заплатить за оговоренные объемы, напомнил аналитик в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Он также объяснил, что решение о вложении инвестиций было принято 5 лет назад. Примерно столько же необходимо для обнаружения и получения первого сырья из месторождения. Юшков уверен: Китай не стал бы заключать контракт на 30 лет, если бы в его распоряжении уже имелись запасы.