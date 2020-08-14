Военный летчик оценил перспективы беспилотного вертолета-тяжеловоза в Арктике

Беспилотные системы вертолетного типа позволят России решить целый спектр задач, причем не только в Арктическом регионе. Такое мнение выразил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, комментируя создание российского беспилотного вертолета R-2200.

«Вертолетные платформы нужны, именно такие, которые могут эксплуатироваться в арктическом климате. Это актуальная проблема. Насколько мне известно, разработки ведутся и в плане экспериментальной техники, и в плане тех машин, которые дошли до серийных образцов. У нас очень много задач под эти беспилотные системы. Это и поисково-спасательные работы, и мониторинг окружающей среды, и противопожарная защита, и разведывательные цели», — поделился мнением с ПС военный эксперт.

Попов заметил, что для введения в эксплуатацию таких систем нужны серьезные производственные мощности, которые отечественные разработчики вряд ли смогут организовать самостоятельно.

«Это дорогое производство. Часто наши экономисты и эксплуататоры, которые должны брать технику на вооружение, к этому относятся очень инертно. Если задача будет поставлена сверху, техника будет включена в какую-либо программу или глава государства даст прямое распоряжение — тогда они начинают шевелиться, и эта инертность исчезает», — размышляет Попов.

Ранее «Известия» со ссылкой на КБ «Русь» сообщили о создании беспилотного вертолета R-2200, который способен перевозить грузы массой до 80 килограммов на расстояния до 200 километров в условиях Крайнего Севера. Благодаря системе автоматического управления вертолет-тяжеловоз самостоятельно проходит весь маршрут, включая взлет и посадку. Благодаря собственной локальной системе навигации машина может сесть даже на движущуюся грузовую платформу или качающуюся палубу корабля, а также выдерживает ветер до 18 метров.

На данный момент изготовлен прототип, прошедший летно-конструкторские испытания. В конце 2020 года будет произведен опытный образец. Летные испытания планируется провести в 2021 году.

«В Арктическом регионе — это в первую очереди мониторинг среды, а также геологические работы. К примеру, Севморпуть нужно тщательно мониторить, чтобы знать, куда отправить ледокол. Нужно иметь для оперативности такие системы — не только самолетного типа, но и вертолетного. Это более дешевый продукт, хотя производительность такая же. Также он [вертолет] является более безопасным в плане эксплуатации», — объясняет эксперт.

Беспилотники на таких платформах можно использовать и в военных целях — в качестве разведывательной техники, уверен Попов. Кроме того, для БПЛА прекрасно подходят для организации охраны и обороны госграницы.

«Очень много задач могут быть реализованы благодаря таким системам. Это экономически выгодные машины. Вместо них летают вертолеты Ми-8, Ка-29, Это тяжелые вертолеты, в них летают по три человека. Да, может чуть подальше [улететь], но если сегментарно решать вопрос, то выгода за малыми платформами», — заключил эксперт.

R-2200 — первая подобная отечественная машина. Предыдущие модели беспилотников могли поднимать не более 35 килограммов. Однако многое необходимое для нефтедобычи и геологической разведки оборудование весит намного больше, сообщают «Известия». Длина нового дрона — четыре метра, ширина — почти полтора. Его аренда будет стоить 20 тысяч рублей в час, а час полета вертолета обойдется от 70 до 150 тысяч.