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18:47   14 Августа 2020
Происшествия

Протестующие покидают площадь Независимости в Минске

Протестующие покидают площадь Независимости в Минске

Собравшиеся на минской площади Независимости люди расходятся. К Дому правительства прибыли военные и оттеснили их. Все прошло мирно, без каких-либо эксцессов, сообщает телеканал "Белсат".

Акция протеста у Дома правительства в Минске закончилась мирно. Прибывшие на место военнослужащие выстроились вдоль здания, люди начали расходиться с площади Независимости. Об этом сообщает телеканал "Белсат".

Отмечается, что каких-либо эксцессов удалось избежать, люди покинули площадь мирно.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #военные #протесты #площадь Независимости

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