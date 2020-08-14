Впавшая в кому Легкоступова скончалась на 55-м году жизни

Советская и российская певица Валентина Легкоступова умерла в больнице, так и не выйдя из комы. Звезда поступила к медикам с алкогольным отравлением и черепно-мозговой травмой.

Сильный ушиб и кровоизлияние в мозг обнаружились вскоре после госпитализации, потребовалась срочная операция. Артистка впала в кому и так и не пришла в себя. О смерти Легкоступовой сообщила ее дочь Анетта Бриль.

Как рассказала Бриль, она нашла мать и ее новоиспеченного мужа Юрия Фирсова дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она отвезла супружескую пару в больницу, чтобы те прошли необходимую терапию после злоупотребления спиртным. При этом на теле звезды были обнаружены ушибы, которые ее возлюбленный объяснил падением в ванной.

Сам Фриль в последние дни вел себя подозрительно: сбежал из вытрезвителя, врезался в машину, скрываясь от полиции, и уехал с места происшествия. В настоящее время произошедшее расследует следственная прокуратура.