Четырехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в Турции

Четырехлетний ребенок погиб после купания в бассейне в турецком курортном городе Османие.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), на протяжении четырех дней врачи бились за жизнь мальчика, однако спасти его медикам не удалось.

Несчастный случай произошел днем 9 августа в курортном городе Османие, где отдыхала семья с двумя маленькими детьми. После игры в доме дети решили искупаться в располагающемся рядом бассейне. Вскоре родители заметили, один из детей находится в воде без признаков жизни.

На место прибыли врачи, которые незамедлительно госпитализировали захлебнувшегося мальчика. После четырех дней реанимации ребенок скончался.