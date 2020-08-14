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18:24   14 Августа 2020
Экономика

Владимир Путин заработал почти 10 млн рублей за 2019 год

Владимир Путин заработал почти 10 млн рублей за 2019 год

Президент России Владимир Путин заработал в 2019 году 9 млн 726 тыс. 595 рублей. Об этом стало известно из опубликованной декларации на сайте Кремля.

Средний месячный доход главы государства составил приблизительно 810 тыс. рублей. В сравнении с 2018 годом, заработок президента Российской Федерации вырос более чем на миллион. Наибольший рост годового дохода Путина был в 2017 году, когда он продал земельный участок.

Находившийся в 2019 году на посту премьер-министра РФ Дмитрий Медведев за тот же период заработал более 11 млн, Михаил Мишустин — 18,2 млн рублей.

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Автор: Василий Пименов
#владимир путин #декларация #дмитрий медведев #Михаил Мишустин

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