Владимир Путин заработал почти 10 млн рублей за 2019 год

Президент России Владимир Путин заработал в 2019 году 9 млн 726 тыс. 595 рублей. Об этом стало известно из опубликованной декларации на сайте Кремля.

Средний месячный доход главы государства составил приблизительно 810 тыс. рублей. В сравнении с 2018 годом, заработок президента Российской Федерации вырос более чем на миллион. Наибольший рост годового дохода Путина был в 2017 году, когда он продал земельный участок.

Находившийся в 2019 году на посту премьер-министра РФ Дмитрий Медведев за тот же период заработал более 11 млн, Михаил Мишустин — 18,2 млн рублей.