Пропавший в Анталье иностранец получил более 20 ранений острым предметом

Гражданин Алжира Мохаммед Мекки был найден мертвым на курорте в Анталье, он получил более 20 ударов колющим предметом. Мужчина пропал 11 дней назад. Об этом пишет ФАН со ссылкой на агентство HaberTurk.

Бизнесмен из Алжира собирался снять деньги с банкомата еще 3 августа. Однако он так и не вернулся домой, а его телефонный номер был вне зоны действия сети. Супруга Мохаммеда на следующий день обратилась в полицию, начались поиски.

Тело алжирца было обнаружено только спустя 11 дней силами местных жителей. Они заметили припаркованный автомобиль, под багажником которого натекла лужа крови. После вскрытия багажного отделения, люди увидели внутри труп бизнесмена. Кто-то бил его острым предметом, нанеся не менее 20 ранений. Органы правопорядка приступили к расследованию очередного преступления на турецких курортах.