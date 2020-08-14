Партия Порошенко обвинила власть в растрате денег из фонда борьбы с COVID-19

Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ростислав Павленко потребовал немедленного созыва внеочередной сессии Верховной рады в связи с катастрофическим ростом уровня заболеваемости украинцев коронавирусом. По его словам, действующая власть не решает проблемы, а устраивает «предвыборные шоу».

«Пока власть Зеленского устраивает предвыборные шоу об «окончании эпохи бедности» из-за смехотворного повышения минимальной заработной платы, страна ежедневно бьет рекорды увеличение количества больных COVID-19», – подчеркнул украинский депутат.

В «ЕР», возглавляемой Петром Порошенко, напомнили, что пандемия мир охвачен пандемией уже более полугода, а украинское руководство не только продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы, но и разрушает экономику страны бездумным управленческим хаосом.

Также Ростислав Павленко призвал не использовать деньги из спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар власти.

«Использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на дороги и политический пиар Зеленского — преступление против собственного народа. В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть», — выразил мнение депутат.

«Европейская солидарность» считает, что в разгар пандемии необходимо усилить медицинскую систему Украины, защитить врачей и поддержать бизнес, который потерял деньги из-за «бездумных и нелогичные действия власти».

«Требуем от Зеленского прекратить кормить украинцев обещаниями и наконец сосредоточить внимание на защите украинского народа от пандемии коронавируса», – подытожил Ростислав Павленко.

По состоянию на 14 августа, на Украине официально подтвердили 87 872 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли более двух тысяч украинцев.