Путин предложил созвать саммит "ядерной пятерки" в формате видеоконференции

Президент РФ Владимир Путин призвал в ближайшее время провести заседание лидеров стран "ядерной пятерки" в онлайн-формате. Заявление главы РФ опубликовано 14 августа на официальном портале Кремля.

Москва призвала провести саммит при участии глав Ирана и Германии, указано в документе. Цель заседания обозначена как достижение договоренностей о параметрах формирования механизмов безопасности в Персидском заливе. Россия полностью привержена совместному плану в части урегулирования вокруг иранской ядерной программы, говорится в заявлении.