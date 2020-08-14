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 Путин предложил созвать саммит "ядерной пятерки" в формате видеоконференции

Путин предложил созвать саммит "ядерной пятерки" в формате видеоконференции
17:50   14 Августа 2020
Политика

Путин предложил созвать саммит "ядерной пятерки" в формате видеоконференции

Путин предложил созвать саммит "ядерной пятерки" в формате видеоконференции

Президент РФ Владимир Путин призвал в ближайшее время провести заседание лидеров стран "ядерной пятерки" в онлайн-формате. Заявление главы РФ опубликовано 14 августа на официальном портале Кремля.

Москва призвала провести саммит при участии глав Ирана и Германии, указано в документе. Цель заседания обозначена как достижение договоренностей о параметрах формирования механизмов безопасности в Персидском заливе. Россия полностью привержена совместному плану в части урегулирования вокруг иранской ядерной программы, говорится в заявлении.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #саммит #ядерная пятерка

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