Чичваркин осудил "псевдокоммунистов" и Навального в эфире "Эха Москвы"

Сбежавший в Лондон предприниматель Евгений Чичваркин в эфире "Эха Москвы" раскритиковал блогера Алексея Навального за чрезмерную приверженность левой политической идеологии.

Конкретики бизнесмен не предоставил. При этом его заявление подтверждает мнение, что некоторые идеи Навального начали терять поддержку в оппозиционном сообществе. Чичваркин в эфире "Эха Москвы" ответил на вопрос журналиста о его личном отношении к политическим силам в РФ, которые придерживаются левой риторики, передает NewInform.

Больше всего, по мнению Чичваркина, выделяются "псевдокоммунисты" из КПРФ. Также он отметил Алексея Навального, так как сам выражает подобные взгляды. Сбежавший предприниматель напомнил и о советниках блогера, которые пять-шесть лет назад грешили "левотой".

"Вот кто подгрешивает левой риторикой, это как раз Алексей Навальный, за что я его публично критикую... Меня это прям выносит, это то, с чем сложно согласиться", — заявил Чичваркин.

Сторонники левой политики ставят целью достижение социального равенства и улучшения жизненных условий для наименее привилегированных слоев общества. Чичваркин выразил мнение, что блогер намеренно спекулирует на "левых идеях". Таким образом он пытается завоевать общественное признание.