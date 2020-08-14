Daily Mail рассказала об оскорбительных твитах Трампа про Камалу Харрис

Глава Белого дома Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщения, в которых оскорбляют сенатора США Камалу Харрис. Американский лидер распространил публикацию, где смех политика сравнивается со смехом верблюда.

Трамп разместил эти посты после своего заявления о том, что не уверен, имеется ли у Харрис право выполнять функции вице-президента. Таким образом, президент США продолжил распространять теории заговора вокруг сенатора, якобы не соответствующей требованиям, предъявляемым к столь высокой должности, пишет Daily Mail.

Речь идет о том, что родители Харрис не являлись гражданами Соединенных Штатов на момент ее рождения. Аналогичными тезисами Трамп оперировал, пытаясь уверить общество, что экс-президент Барак Обама родился в другой стране. Оскорбительный твит оказался в числе тех, где Трампа хвалили за сделку между Израилем и ОАЭ.