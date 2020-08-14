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17:26   14 Августа 2020
Политика

Daily Mail рассказала об оскорбительных твитах Трампа про Камалу Харрис

Daily Mail рассказала об оскорбительных твитах Трампа про Камалу Харрис

Глава Белого дома Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщения, в которых оскорбляют сенатора США Камалу Харрис. Американский лидер распространил публикацию, где смех политика сравнивается со смехом верблюда.

Трамп разместил эти посты после своего заявления о том, что не уверен, имеется ли у Харрис право выполнять функции вице-президента. Таким образом, президент США продолжил распространять теории заговора вокруг сенатора, якобы не соответствующей требованиям, предъявляемым к столь высокой должности, пишет Daily Mail.

Речь идет о том, что родители Харрис не являлись гражданами Соединенных Штатов на момент ее рождения. Аналогичными тезисами Трамп оперировал, пытаясь уверить общество, что экс-президент Барак Обама родился в другой стране. Оскорбительный твит оказался в числе тех, где Трампа хвалили за сделку между Израилем и ОАЭ.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #оскорбления #харрис

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