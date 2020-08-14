Политолог оценил результаты белорусских выборов для Лукашенко

Победивший на выборах президента действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко может столкнуться с определенными трудностями во время своего очередного срока. Об этом заявил политолог Дмитрий Орешкин.

Он считает, что Лукашенко нельзя уходить в отставку. Единственный вариант для него — держаться за власть до последнего.

Орешкин считает, что главный вопрос заключается в том, а сможет ли он удержать власть в своих руках. Немаловажным фактором для сохранения поста белорусского лидера является поддержка Кремля. Москва может содействовать стабилизации обстановки в соседней Белоруссии.

После прошедших в воскресенье выборов в Белоруссии начались незаконные митинги. Противники Лукашенко не признают результаты голосования.