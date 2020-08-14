Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Четырехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в Турции

Четырехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в Турции

 Ройзман оценил идею поместить Екатеринбург на 300-рублевую купюру

Ройзман оценил идею поместить Екатеринбург на 300-рублевую купюру
Владимир Путин заработал почти 10 млн рублей за 2019 год

Владимир Путин заработал почти 10 млн рублей за 2019 год

 Партия Порошенко обвинила власть в растрате денег из фонда борьбы с COVID-19

Партия Порошенко обвинила власть в растрате денег из фонда борьбы с COVID-19
Как Россия стала брендом для противников Трампа

Как Россия стала брендом для противников Трампа

 Путин предложил созвать саммит "ядерной пятерки" в формате видеоконференции

Путин предложил созвать саммит "ядерной пятерки" в формате видеоконференции
Четырехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в Турции

Четырехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в Турции

 Ройзман оценил идею поместить Екатеринбург на 300-рублевую купюру

Ройзман оценил идею поместить Екатеринбург на 300-рублевую купюру
Владимир Путин заработал почти 10 млн рублей за 2019 год

Владимир Путин заработал почти 10 млн рублей за 2019 год

 Партия Порошенко обвинила власть в растрате денег из фонда борьбы с COVID-19

Партия Порошенко обвинила власть в растрате денег из фонда борьбы с COVID-19
Как Россия стала брендом для противников Трампа

Как Россия стала брендом для противников Трампа

 Путин предложил созвать саммит "ядерной пятерки" в формате видеоконференции

Путин предложил созвать саммит "ядерной пятерки" в формате видеоконференции
17:24   14 Августа 2020
Политика

Политолог оценил результаты белорусских выборов для Лукашенко

Политолог оценил результаты белорусских выборов для Лукашенко

Победивший на выборах президента действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко может столкнуться с определенными трудностями во время своего очередного срока. Об этом заявил политолог Дмитрий Орешкин.

Он считает, что Лукашенко нельзя уходить в отставку. Единственный вариант для него — держаться за власть до последнего.

Орешкин считает, что главный вопрос заключается в том, а сможет ли он удержать власть в своих руках. Немаловажным фактором для сохранения поста белорусского лидера является поддержка Кремля. Москва может содействовать стабилизации обстановки в соседней Белоруссии.

После прошедших в воскресенье выборов в Белоруссии начались незаконные митинги. Противники Лукашенко не признают результаты голосования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#выборы #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...